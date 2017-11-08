Bungee Jumping sporundan yola çıkarak yapılan G-Max, 2 saniyede 200 km hızla havaya sıçrayabiliyor.

HAVADA EVLİLİK TEKLİFİ

Lunaparkta G-Max'e binmek isteyen genç bir çift de ilginç bir an yaşadı. Evlilik teklifi yapmaya karar veren adam, havaya fırlatılmadan önce cebine koyduğu yüzükle sevgilisine sürpriz yaptı.

G-Max'te evlilik teklifi- İZLE



İNDİKTEN SONRA CEVAP VEREBİLDİ

Ancak sevgilisi o kadar çok korkmuştu ki teklifi duymayarak bağırmaya devam etti. G-Max'ten indikten sonra sevgilisine 'Evet' cevabı veren kadın, hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadı.