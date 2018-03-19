G20 zirvesinde kripto paralar için risk değil kararı

Son döndem bir süredir düşüş gösteren kripto paralarda piyasının beklediği haber geldi. G20 zirvesinin beklendiği kripto para camiasına Finansal İstikrar Kurulu'ndan adeta müjdeli haber geldi.

"TEHDİT OLUŞTURMUYORLAR"

FSB, üyelerin kayıtlarına yanıt olarak hazırladığı mektupta, "Kripto varlıkların hızlı büyümesinden dolayı oluşan tedirginliği anlıyoruz ancak ortaya çıkan finansal istikrar riskleri gözden geçirildiğinde, şu anda küresel finansal istikrar için bir risk oluşturmamaktadırlar" ifadelerine yer verildi.

"DAHA İYİ İZLENMELİLER"

Finansal İstikrar Kurulu'ndan yapılan açıklamada; "Daha geniş kullanım ve daha fazla birbirine bağlılık, davranışlarda maddi iyileştirmeler, pazar btünlüğü ve siber esneklik olmadan meydana gelirse, güven etkileriyle finansal riskleri oluşturabilir. Bu yüzden risklerin oluşmaması için FSB tarafından daha iyi izlenmeye devam edilecektir" denildi.