Gabriel: Dünyada güç dengeleri değişti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Körber Vakfı tarafından düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu'nun (Berlin Foreign Policy 2017) açılışında yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Asya ülkelerinin güçlenmesi sebebiyle ABD'nin, Avrupa ülkelerini yalnız bırakmasının kendi çıkarına da olmayacağını belirtti.

TÜRKİYE HIZLA İLERLİYOR

Avrupa kıtasının doğusunda yeni kriz bölgelerinin ortaya çıktığını ve bu krizlerin bölgeyi istikrarsız hale getirdiğini ifade eden Gabriel, "Çin, Türkiye, İran ve Rusya gibi ülkelerin yoğun şekildeki ilerleme çabaları global düzenin ve bölgesel güçler dengesinin kaymasına sebep oluyor." dedi.

"TÜRKİYE, İRAN VE RUSYA ESKİ İMPARATORLUKLARINI CANLANDIRMA YOLUNDA"

Türkiye, İran ve Rusya'nın eski imparatorluklarını yeniden canlandırma çabası içine girdiklerini söyleyen Gabriel, ABD'nin kendi çıkarları için Avrupa'yı rakip olarak görmekten vazgeçmesi ve ekonomik iş birliği yapması, Avrupa ülkelerinin de bir araya gelerek kendi stratejilerini belirlemesi gerektiğini kaydetti.

"RAKİPLERİMİZ UYUMUYOR"

Rakiplerin uyumadığını belirten Gabriel, "2 hafta önce Rusya Devlet Başkanı Soçi'de toplantı yaptı. Bir defasında Suriye Devlet Başkanı oradaydı. Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı, ondan sonra da İran Devlet Başkanı. Soçi'de toplanan büyük devletler dost değiller ama bazı ortak noktaları var. İçeride ve dışarıda, geçmişteki büyüklüklerine vurgu yapıyorlar. Ve en önemlisi de bizden farklı olarak, Batı'ya arada bir gününü göstermek için de kendi sermayelerini ortaya koyuyorlar. Statüleri için bir çeşit 'büyük güç vergisi' ödemeye hazırlar diyebiliriz." dedi.

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

Dünya çapında eski sınırların ve ulusalcılığın gücüne özlem duyulduğunu, bu rekabet ortamının iyi olmadığını, Avrupa'nın güvenliğini ve refahını tehdit ettiğini savunan Gabriel, "Dünya ne yöne giderse gitsin, AB sadece kendi kararlarını alır ve gücünü yansıtırsa ayakta kalabilir." diye konuştu.

"KENDİMİZİ GELİŞTİREMEZSEK DÜNYA BİZİ ŞEKİLLENDİRİR"

"Ya kendimizi geliştireceğiz ya da dünya bizi şekillendirecek." diyen Gabriel, Almanya'nın uluslararası siyaset sahnesinde tek başına hareket edemeyeceğini, AB olarak birlikte hareket etmeleri gerektiğini, Rusya'nın da etkili bir komşu olduğunu, Avrupa'nın güvenliğini Rusya'ya karşı bir tutumla değil ancak Rusya ile iş birliği yaparak sağlayabileceklerini kaydetti.