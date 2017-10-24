Galatasaray'ın dikkat çeken paylaşımı

Geçtiğimiz Pazar akşamı oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılılara koreograrifi nedeniyle başlayan FETÖ bağdaştırması artarak devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Koreografi olayının ardından Galatasaray'ın bu sabah sosyal medya hesaplarından yaptığı 'Günaydın Galatasaray ailesi' paylaşımı FETÖ'cülerin simgesi haline gelmiş bir kareye benzetildi.

Öyle ki; o el ele tutuşma FETÖ'nün Türkçe Olimpiyatları'nda çaldığı şarkının internette bulunan görsellerinde ve Enes Kanter'in paylaşımları arasında da yer alıyor.