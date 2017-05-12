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Galaxy Note 7R indirimle geliyor

Galaxy Note 7R'nin çıkış tarihi ve fiyatı günden güne netleşmeye başlıyor.

12.05.2017 - 09:03
  1. Haberler
  2. Teknoloji

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Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Note 7, patlayan bataryası yüzünden piyasadan toplanmak zorunda kaldı. Samsung, bu yüzden büyük zarara uğradı. Hem kullanıcıların parasını iade eden hem de prestij kaybeden şirket, aynı zamanda bir de 4 milyondan fazla Note 7’yi satışa çıkarmadan rafa kaldırmak zorunda kaldı.

NOTE 7R, İNDİRİMLİ FİYATIYLA SATIŞA ÇIKACAK

Ancak şirket elinde kalan bu telefonları değerlendirmeye hazırlanıyor. Note 7’nin yenilenmiş ve batarya çözülmüş versiyonu olan Galaxy Note 7R çok yakında satışa çıkacak. Telefon hakkında çıkan son iddialar ise Note 7R’nin fiyatında önemli bir düşüşün olabileceğini gösteriyor.

Galaxy Note 7R indirimle geliyor

443 DOLAR CİVARI OLACAĞINI TAHMİN EDİLİYOR

İlk çıktığında 620 dolara çıkan telefonun bu kez yüzde 50 daha ucuza satışa çıkacağı söyleniyor. Bu da telefonun fiyatının yaklaşık 443 dolar olacağını gösteriyor.

Öte yandan gelen haberlere göre Note 7R bu ay içinde satışa çıkacak. İlk olarak Güney Kore’de satışa çıkacak telefon daha sonra diğer bölgelerde de raflardaki yerini alacak.

Galaxy Note 7R indirimle geliyor

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