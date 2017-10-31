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Galler'de onlarca ahtapot kıyıya çıktı

Galler'in Newquay ilinde Cuma gecesi onlarca ahtapot sahile çıktı.

31.10.2017 - 11:51
  1. Haberler
  2. Dünya

SeaMor Yunus İzleme Turları sahibi Brett Stones, yaklaşık 20 adet ahtapotun denizden sahile çıktıklarını söyledi.

Galler'de onlarca ahtapot kıyıya çıktı

Sahile çıkan ahtapotları denize geri göndermeye çalışan Stones, birçoğunun denize ulaşamadan öldüğünü söyledi.
Stones yerel basına yaptığı açıklamada, "Denizden çıkıp sürünerek sahilde ilerliyorlardı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu duruma neyin sebep olduğunu bilmiyoruz; ancak, son günlerde deniz oldukça dalgalı, bu yüzden kıyıya çıkmış olabilirler." dedi.

Galler'de onlarca ahtapot kıyıya çıktı

"AHTOPOTLARIN BİR DERDİ OLABİLİR"

Bazı uzmanlar ahtapotların kıyıya çıkma sebeplerinin İrlanda Denizi'ndeki fırtınalar olabileceğini söylüyor. Ulusal Denizcilik Akvaryumu küratörü James Wright konuyla ilgili yerel basına yaptığı açıklamada, kıyıya çıkan ahtapot sayılarının "oldukça garip" olduğunu ve "ahtapotların bir sorunu olabileceğini" söyledi.

Galler'de onlarca ahtapot kıyıya çıktı

Wright, "Ahtapotların bu ilginç davranışları sergilediği yerler, Ophelia ve Brian fırtınalarının en şiddetli olduğu yerlerle aynı; fırtınalar, ahtapotları etkilemiş olabilir." dedi.

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