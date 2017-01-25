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Gambiya'da OHAL kaldırıldı

Eski Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in ilan ettiği olağanüstü halin (OHAL) yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

25.01.2017 - 09:12
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Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk başta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Jammeh, görevi Gambiya Devlet Başkanlığına seçilen Adama Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gerekirken 17 Ocak'ta 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.

45 BİN GAMBİYALI ÜLKEYİ TERK ETTİ

Kriz sonrası kargaşa çıkacağı korkusuyla yaklaşık 45 bin Gambiyalı ülkeyi terk etmişti.

Senegal ordusunun başını çektiği Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) askeri gücü 19 Ocak Perşembe akşam saatlerinde Gambiya topraklarına girmiş, Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye pazar gün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, ardından ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.

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