Gamze Karaman hamile

Oyuncu Ece Uslu'nun hayatını kabusa çeviren hayranı, 'kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kars Selim'e bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen gençlerin, karlı zemin üzerindeki cirit gösterisi renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Türkücü Bülent Serttaş, Maria Sharapova'ya hayran hayran bakarken çekilmiş fotoğrafları için konuştu

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Katı yakıt istatistiklerinde linyit zirvede

Eylülde en fazla üretim ve teslimat linyitte oldu.