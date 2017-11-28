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Gamze Karaman hamile

Nedim Keçeli ile nikah masasına oturan Türkiye eski güzeli Güzeli Gamze Karaman'dan müjdeli haber geldi

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 10:14..
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İİ

Orhan-Müzeyyen Keçeli'nin oğlu, Seba İnşaat'ın patronu Nedim Keçeli, 2003’te Ali Şen’in kızı Suzan Şen’den boşanmıştı. 2013’te model-oyuncu, Türkiye eski güzeli Gamze Karaman ile aşk yaşamaya başlamıştı.

VENEDİK'TE DÜĞÜN

Sevgililer 31 Mart’ta Nedim Keçeli’nin İstinye’deki evinde evlenmişti. 6 Mayıs'ta İtalya Venedik'teki San Clemente Adası’nda bulunan Kempinski Otel'de muhteşem bir düğün yapan çiftten müjdeli haber geldi.

Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Gamze Keçeli 1,5 aylık hamile. Bebek haberi tüm ailede mutluluk yarattı.

Gamze Karaman hamile

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