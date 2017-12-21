Gamze Özçelik: Bazı anlar ömre bedel

Oyunculuğu bırakarak kendini ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, Zanzibar'a gitti.

Aldığı kıyafetleri kendi elleriyle oradaki çocuklara giydiren Özçelik, çektiği videoyu 'Bazı anlar ömre bedel' notu ile Instagram'da paylaştı.

"SEVGİYE MUHTAÇ ÇOCUKLAR"

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de yetimhaneleri ziyaret eden Özçelik, “Buradaki bütün çocuklar savaş görmüşler. Annelerini, babalarını, akrabalarını savaşta kaybetmişler. Ne kadar sıcakkanlı olduklarını ne kadar sevgiye ilgiye muhtaç olduklarını görmeniz lazım. Onların yalnız olmadıklarını hissettirmek lazım. Çocukların iyi eğitime ihtiyacı var. Eğitim verebilsek çok iyi ebeveynler olacaklar. Elimizden geleni yapacağız. Buralara gelmekten korkmayın.” demişti.