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Ganalı Abdullah'ın Mekke isteği

TRT World çalışanı Mücahid Durmaz'ın paylaştığı 'Ganalı Abdullah', sosyal medyanın en çok konuşulanlarından biri haline geldi.

21.04.2017 - 14:30
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TRT World çalışanı Mücahid Durmaz, paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü;

Ömründe ilk defa drone gören Ganalı Abdullah Amcanın sorduğu ilk soru: "Bunun biraz daha büyüğünü yapıp beni Mekkeye götürebilir misin?" :)

ŞAŞKINLIĞI YÜZÜNDEN OKUNUYORDU

Hayatında ilk defa drone gören 'Ganalı Abdullah'ın şaşkınlığının yüz ifadesinden belli olduğu fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Ganalı'nın, drone karşısında verdiği tepki değil, dronu eline alır almaz sorduğu soru ilgi çekti "Bunun büyüğüyle beni Mekke'ye götürebilir misin?"

Ganalı Abdullah'ın Mekke isteği

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