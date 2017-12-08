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Ganalı Dawuda: Türkiye hayatımı kurtardı

Batı Afrika ülkesi Gana'dan gelerek Türkiye'de eğitim gören ve ülkesinde çalışmaya başlayan Harun Dawuda, yaşantısını Türkiye'ye borçlu olduğunu söyledi.

AA | 08.12.2017 - 11:49..
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bursuyla Kayseri Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim alan Harun Dawuda, Türkiye özlemini ve izlenimlerini anlattı.

"TÜRKİYE'DEN BURS KAZANDIĞIMA İNANAMADIM"

Dawuda, Ekim 2009'da lise eğitimi için Türkiye'ye geldiğini, 2013'te mezun olduğunu söyledi.

Dawuda, "Fakir bir aileden geldiğim için hiçbir zaman yurtdışında okumayı hayal etmedim, edemedim. O yüzden bursu kazandığımı ilk öğrendiğimde kulaklarıma inanamadım." dedi.

Liseyi bitirdikten sonra ülkesine döndüğünü anlatan Dawuda, Gana'da bir Türk şirketinde tercümanlık yapmaya başladığını belirtti.

Aynı şirkette kısa zamanda satın alma sorumlusu olarak çalışmaya başladığını aktaran Dawuda "Bugün buraya kadar geldiysem, Türkiye sayesindedir. Türkiye bana sahip çıktı, okuttu ve bana iş kazandırdı. Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsem azdır. Türkiye'ye minnettarım ve saygım sonsuz. Türkiye hayatımı kurtardı." ifadelerini kullandı.

Ganalı Dawuda: Türkiye hayatımı kurtardı

"TÜRKİYE, BENİM İÇİN ÖZEL BİR YER"

Türkiye'de farklı coğrafyadan gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini dile getiren Dawuda, o yıllara olan özleminin dinmediğini söyledi.

Dawuda, "Türkiye, benim için özel bir yer. Hayatımda gittiğim ilk ülke Türkiye'dir ve kendimi çok şanslı hissediyorum." şeklinde konuştu.

Kayseri'de hayata dair farklı kazanımlar elde ettiğinin altını çizen Dawuda, "Misafirperverliğin ne olduğunu Kayseri'de öğrendim. Kayseri'deki insanlar bana çok sahip çıktı, binlerce kilometre uzakta olsam da Kayseri'de kendimi hep evimdeymiş gibi hissetim." dedi.

Dawuda, ileride üniversite eğitimi için yine Türkiye'yi tercih edeceğini, Türkiye'yi adeta ikinci bir vatanı gibi gördüğünü vurguladı.

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