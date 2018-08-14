Gayrimenkul sektöründe kampanya hazırlığı

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Bu kampanyayla birlikte konut kredi faizi 0,95'e kadar çekilecek.

YÜZDE 20 OLAN PEŞİNAT DÜŞECEK

KONUTDER, İNDER, GYODER iş birliği için görüşmelere başladı. Eylül ayında devreye girmesi planlanan kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.95- 0.98 bandına kadar çekilmesi planlanıyor. Ayrıca yüzde 20 olan peşinat oranın ise yüzde 5-10 bandına indirilecek.

SATIŞLAR ARTMIŞTI

Gayrimenkulün bu 3 çatı kuruluşu, 15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında bir bir kampanya düzenlemiş ve bu kampanya oldukça ilgi görmüştü. TÜİK rakamlarına göre haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 22.4 arttı ve 119 bin 413 kişi ev sahibi oldu.