taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5574
Euro
7.48285
Altın
1194.6195
Borsa
93755.5

Gayrimenkul sektöründe kampanya hazırlığı

KONUTDER, İNDER, GYODER ve Emlak Konut GYO iş birliğiyle eylül ayında konut kredi faizinin yüzde 0.95’e kadar çekilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 12:45..
  1. Haberler
  2. Emlak

Gayrimenkul sektörünün temsilcileri yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor. Bu kampanyayla birlikte konut kredi faizi 0,95'e kadar çekilecek.

Gayrimenkul sektöründe kampanya hazırlığı

YÜZDE 20 OLAN PEŞİNAT DÜŞECEK

KONUTDER, İNDER, GYODER iş birliği için görüşmelere başladı. Eylül ayında devreye girmesi planlanan kampanya ile 120 ay vadeli konut satışında faizin yüzde 0.95- 0.98 bandına kadar çekilmesi planlanıyor. Ayrıca yüzde 20 olan peşinat oranın ise yüzde 5-10 bandına indirilecek.

Gayrimenkul sektöründe kampanya hazırlığı

SATIŞLAR ARTMIŞTI

Gayrimenkulün bu 3 çatı kuruluşu, 15 Mayıs- 15 Haziran tarihleri arasında bir bir kampanya düzenlemiş ve bu kampanya oldukça ilgi görmüştü. TÜİK rakamlarına göre haziranda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 22.4 arttı ve 119 bin 413 kişi ev sahibi oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

Nihat Genç: Muharrem İnce şerefsizce bir tweet attı

131
Sözcü gazetesine zam geldi

Sözcü gazetesine zam geldi

237
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

Başkan Erdoğan'dan ABD'ye boykot

725
Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

Beyaz Saray: Türk büyükelçi ile rahip Brunson görüşüldü

155
THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

0
Terörist cenazesinde polise saldırı

Terörist cenazesinde polise saldırı

360
Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

Berat Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüşecek

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM