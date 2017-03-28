Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından, yatırımcıların gayrimenkul sektöründe yatırım yapabilmesine olanak sağlanması ve sektörün bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen Gayrimenkul Sertifikaları Paneli'nin açılışında konuşan Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikası arzında talep toplamaya yarın başlayacağını iletti.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarının nisan ayının ilk haftasında Borsa'da işlem görmeye başlayacağını söyleyerek,"Gayrimenkul sertifikasının lansmanıyla beraber sermaye piyasalarımız için genişleme ve derinleşme trendini de başlatmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaların ardından kısaca gayrimenkul sertifikasının hem yatırımcıya hem de gayrimenkulün yapımını sağlayan firmaya büyük avantajlar sağlayabileceği vurgusunu yapmakta fayda var.. Çünkü herhangi bi gayrimenkul yatırımı için geçmişte yatırımcıda bulunması gereken yüksek rakamlara gerek kalmadan değerlendirme imkanı sunan bir sistem. Buna ek olarak gayrimenkulün yapımı sırasında faaliyeti sürdüren firmaya finansal kaynak sağlayan bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor.