Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

TALİPOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

CENAZEDE ÇAV BELLA ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız." yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu toprağa verildi VİDEO

KARŞIYAKA MEZALIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.