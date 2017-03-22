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Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Tayfun Talipoğlu Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

22.03.2017 - 15:34
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Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Gazeteci Tayfun Talipoğlu, İzmir'de tedavi altına alındığı hastanede dün 55 yaşında hayatını kaybetmişti.

TALİPOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Talipoğlu için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

CENAZEDE ÇAV BELLA ŞARKISINI SÖYLEDİLER

Cenaze aracı ilerlerken aracın arkasına, üzerinde "Her türküyü çalmaz bizim telimiz, sevda olmalı, gönüle giden yol olmalı, seni unutmayacağız." yazılı pankart asan bir grup, Çav Bella şarkısını söyledi.

Gazeteci Tayfun Talipoğlu toprağa verildi VİDEO

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

KARŞIYAKA MEZALIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görülen törenin ardından Talipoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

Gazeteci Talipoğlu toprağa verildi

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