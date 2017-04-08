Gazetecilere tehdit için soruşturma

Politik skandalları gündeme taşımasıyla bilinen Le Canard Enchaine ve Mediapart internet siteleri çalışanlarına yönelik ölüm tehditleri, Fransız savcıları harekete geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kendilerine "Toplu Temizleme Kolektifi 2J" adını veren grubun üzerinde bir tabut resmi bulunan mermileri bazı gazetecilere ve hakimlere göndermesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.

FİLLON'UN EŞİNİ KAMUOYUNA DUYURMUŞTU

Daha önce de şu anda cumhurbaşkanı adayı olan bazı politikacılarla ilgili yolsuzluk iddialarını ortaya çıkarmış ve gündeme getirmiş olan Le Canard Enchaine, en son merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi Penelope'nın haksız kazanç sağladığını kamuoyuna duyurmuştu.

FİLLON HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Savcılık, Fillon hakkında "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla dava açılmasını kararlaştırmıştı.

Daha önce evi ve Meclisteki bürosu aranan Fillon hakkında, eşinin 8 yıl süreyle Mecliste hiç çalışmadan "danışman" sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve iki çocuğuna senatoda 2 yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY

Anketlerde cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak gösterilen 62 yaşındaki eski Başbakan Fillon'un, soruşturmanın ardından popülaritesi oldukça düşerken yarışı kazanma ihtimali zayıflamıştı. Mediapart internet sitesi de özellikle Wikileaks belgelerine sıklıkla yer vermesi ve yolsuzluk davalarıyla ilgili özel haberleriyle biliniyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması halinde 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak.