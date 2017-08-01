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Şehit yakınları, Hayati Yazıcı'ya 'idamı getirin' dedi

Akıncı Üssü Davası'nın ilk duruşması bugün yapıldı. Şehit yakınları ve gaziler FETÖ sanıklarına tepki gösterdi.

01.08.2017 - 12:33
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Şehit yakınları, Hayati Yazıcı'ya 'idamı getirin' dedi

AK Parti adına, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı davayı izleyenler arasındaydı.

FETÖ'nün sivil imamlarının da yer aldığı duruşmada, Adil Öksüz gibi bir diğer sivil imam olan Kemal Batmaz, sanık Akın Öztürk'ün önünde 1 numara olarak duruşma salonuna getirildi. Adil Öksüz'ün ise firari durumu devam ediyor.

Şehit yakınları, Hayati Yazıcı'ya 'idamı getirin' dedi

"BU İPİ HAİNLERİN BOYNUNA GEÇİRELİM"

Hayati Yazıcı, duruşmaya ara verildiği sırada, dışarıda bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yazıcı'nın kameralar karşısında açıklama yaptığı sırada şehit yakınları ve gaziler 'idam' beklentisini yineledi. Şehit yakını ve gaziler, ellerindeki ipleri Hayati Yazıcı'ya göstererek "Bu gördüğünüz ipi bu hainlerin boynuna geçirelim artık. İdamı getirin. Gerekirse yine referanduma gidelim" şeklinde konuştular.

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