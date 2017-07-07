Evlendirme dairelerinde '07.07.17' yoğunluğu

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 107 çift sıraya girdi.

GAZİANTEP'TE 107 ÇİFT NİKAH KIYDI

Bazı çiftlerin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.

"BU YILIN İLK 6 AYINDA 3150 ÇİFTİMİZİN NİKAHINI KIYDIK"

Çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftimizin nikahını kıydık. Nikah sezonu yeni başlıyor. Özellikle yaz aylarında nikah sayısı artıyor, yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017 tarihi dolayısıyla 107 çiftimiz belediyemize evlenmek için başvuruda bulundu. Ayrıca 8 yıldan beri sürdürdüğümüz 'Evlilik Okulu' ile evlenecek çiftlerimize eğitim veriyor. Burada amacımız mutlu aile huzurlu toplum oluşturmak. Eğitimin sonunda çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Nikah töreni sonrası mutluluklarını ifade eden çiftler ise, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

KAYSERİ'DE 55 ÇİFT NİKAH MASASINA OTURDU

Kayseri Melikgazi Belediyesiinde 7.7.2017'de 55 çift, nikah kıydırdırdı. 55 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu’na aylar öncesinden müracaatta bulunduğu belirlendi.

01.01.2001, 02.02.2002, 11.12.2013, 04.04.2014 gibi unutulması zor günlerde nikâh işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikah Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Özellikle yeni evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikah tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi’ne 07.07.2017 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur” dedi.