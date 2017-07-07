taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.459
USD
3,6368
EURO
4,1515
ALTIN
142,82
PETR
46,9400

Evlendirme dairelerinde '07.07.17' yoğunluğu

Nikahlarını '07.07.2017' tarihine getirmek isteyen çiftler, bugün nikah masasına oturdu.

07.07.2017 - 14:01
  1. Haberler
  2. Yaşam

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda özel tarihte nikah kıydırmak isteyen 107 çift sıraya girdi.

GAZİANTEP'TE 107 ÇİFT NİKAH KIYDI

Bazı çiftlerin nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.

"BU YILIN İLK 6 AYINDA 3150 ÇİFTİMİZİN NİKAHINI KIYDIK"

Çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, "Bu yılın ilk 6 ayında 3 bin 150 çiftimizin nikahını kıydık. Nikah sezonu yeni başlıyor. Özellikle yaz aylarında nikah sayısı artıyor, yıl sonuna kadar bu sayının 8 bine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bugün 07.07.2017 tarihi dolayısıyla 107 çiftimiz belediyemize evlenmek için başvuruda bulundu. Ayrıca 8 yıldan beri sürdürdüğümüz 'Evlilik Okulu' ile evlenecek çiftlerimize eğitim veriyor. Burada amacımız mutlu aile huzurlu toplum oluşturmak. Eğitimin sonunda çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum" diye konuştu. Nikah töreni sonrası mutluluklarını ifade eden çiftler ise, özel bir tarihte evlenmeyi tercih ettiklerini ifade etti.

KAYSERİ'DE 55 ÇİFT NİKAH MASASINA OTURDU

Kayseri Melikgazi Belediyesiinde 7.7.2017'de 55 çift, nikah kıydırdırdı. 55 çiftin bu özel tarih için Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu’na aylar öncesinden müracaatta bulunduğu belirlendi.

01.01.2001, 02.02.2002, 11.12.2013, 04.04.2014 gibi unutulması zor günlerde nikâh işlemleri yaptırmak isteyen çiftlerin aylar öncesinden Melikgazi Nikah Memurluğu’na müracaat ettiklerini hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Özellikle yeni evlenecek çiftler için önemli günler vardır. Bunlardan biriside nikah tarihidir. Bu tarihi ölümsüzleştirmek ve daha anlamlı olmasını sağlamak ve hatırlanmasını kolay kılmak adına gençlerimiz bugünleri tercih etmektedir. Melikgazi Belediyesi’ne 07.07.2017 tarihi için nikah kıydırmak isteyen çiftler tarafından aylar öncesinden adeta rekor başvuru olmuştur” dedi.

Evlendirme dairelerinde '07.07.17' yoğunluğu

İlginizi Çekebilir
İstanbul'dan İzmir'e göç artıyor
Geride bıraktığımız 6 ayda İstanbul'dan İzmir'e göç oranlarında artış gözleniyor.
İdeal bir erkekte bulunması gereken 10 özellik
Evlenme arifesindeyseniz mükemmel bir eşin bu 10 karakteristik özelliğine bir göz atın.
Kiev'de yaz gündönümü kutlanıyor
Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de yüzlerce kişi yaz gündönümünü kutlayan halk bayramı olarak kabul edilen "İvan Kupala" için bir araya geldi.
Çocuk oyuncak bebeğin gözünü çıkarıp kendi gözüne taktı
Brezilya'da 11 yaşındaki bir kız çocuğu, oyuncak bebeğin gözünü kendi gözüne taktı, ancak çıkarmakta oldukça zorlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'adalet' eleştirisi

196
Talisca geri dönüyor

Talisca geri dönüyor

30
G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

G20 öncesi Hamburg'dan dumanlar yükseliyor

169
İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

İstanbul'da yürüyüş dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar

229
Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

Alman polisinin kullandığı lüks TOMA'lar

67
Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

Katar, zenginliği sayesinde kendini güvende hissediyor

100
Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

Kılıçdaroğlu The Guardian'a yazdı

400
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM