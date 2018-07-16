Gazze ağlıyor

İsrail dün Gazze'ye korkunç saldırılar gerçekleştirdi. Bir gecede 40 ayrı hava saldırısı gerçekleştiren İsrail ordusu, Gazze'de iki çocuğu katletti. 15 ve 16 yaşlarındaki iki Filistinli, İsrail'in saldırılarında can verdi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında şehit olan iki Filistinli çocuğun cenazesi toprağa verildi.

İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) için Gazze'de düzenlenen cenaze törenine, Filistin direniş grupları sorumluları ile yüzlerce Filistinli katıldı.

Filistinli çocukların cenaze namazı, El-Basra mahallesindeki Şehid Abdullah Azzam Camisi'nde kılındı.

"DİRENİŞ SÜRECEK"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, çocukların kanlarının boşa akmadığını belirterek, düşmanın, Filistin halkı ve direnişin elinden kurtulamayacağını ifade etti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile ablukanın kaldırılması kapsamında yürütülen eylemlerin, hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini vurgulayan Heniyye, bu hedeflerin başında Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasının yer aldığını bildirdi.

Heniyye, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün, Filistin meselesini yeniden küresel gündemin ön sıralarına taşıdığını, bu nedenle uluslararası ve bölgesel toplumun bir yol ayrımında yer aldığına işaret ederek, "Filistin meselesinin tasfiyesinin planlandığı bir zamanda bu halk, 'Filistin meselesinin tasfiyesine, yüzyılın anlaşması planına, Kudüs ve geri dönüş hakkından vazgeçmeye, işgali tanımaya hayır' demek için Gazze, Batı Şeria ve tüm mekanları doldurdu." diye konuştu.

GAZZE'DE KATLİAM

İsrail ordusu Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığını ve dün Gazze Şeridi'nde İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğunu iddia ettiği 40'a yakın hedefi vurduğunu açıklamıştı.

Saldırılarda, Gazze şehir merkezi yakınındaki inşaat halindeki bir bina da vurulmuş, bombardımanda binanın yakınındaki Emir el-Nimra (15) ve Luey Kuheyl (16) adlı Filistinli çocuklar şehit olmuş, 25 Filistinli de yaralanmıştı.