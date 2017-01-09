Gazze'de elektrik kesintileri

Filistin Sivil Toplum Örgütleri Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ve üretim sektörlerinin 12 saat süren elektrik kesintilerinden ciddi şekilde etkilendiği ifade edildi.

Binlerce ailenin ısınma ve aydınlanma konusunda sıkıntı yaşadığı kaydedilen açıklamada, Gazze ve Batı Şeria'daki yetkili makamlara, elektrik sıkıntısı konusunda üzerlerine düşeni yapma çağrısında bulunuldu.

10 YILDIR ELEKTRİK SIKINTISI VAR

Gazze'deki elektrik şirketi, yaşanan sıkıntının, Ramallah'taki Filistin Petrol Kurumundan alınan yakıt miktarındaki azalmayla bağlantılı olduğunu belirterek, Filistin hükümetinden yakıttan alınan vergiyi kaldırmasını talep ediyor. Gazze'de 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.