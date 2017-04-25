Gazze'de elektrik krizi derinleşiyor

Kalite ve Çevre Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintileri nedeniyle arıtılmayan kanalizasyon sularının, Gazze Şeridi'nin sahil kesimlerinde yer alan kentlerin tamamını bataklık ve çöplüğe dönüştürdüğü belirtilerek, "Elektrik kesintileri nedeniyle kanalizasyon suları arıtılmadan denize dökülüyor, bir çevre felaketi Gazze sahilini tehdit ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze sahilinden denize her gün arıtılmamış yaklaşık bin metreküp kanalizasyon suyunun atıldığı kaydedilen açıklamada, bunun nedeninin arıtma istasyonunda yaşanan elektrik kesintileri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, elektrik kesintisinin günde yaklaşık 21 saati bulduğu ifade edilerek, bu durumun su temini ve kanalizasyon sularının arıtılması gibi hizmetleri aksattığı aktarıldı.

Çevre kirliliğinin Gazzelilerin nefes almalarını sağlayan denizin kapatılmasına yol açabileceğine değinilen açıklamada, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümetine söz konusu krizin sonlandırılması için çalışmalarını hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin geçen hafta durduğunu açıklamıştı. Bölgede hayati öneme sahip kurumların hizmetlerini de olumsuz etkilemeye başlayan elektrik krizi, halkın protestolarına neden oluyor.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin şu an yalnızca 152 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.

Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıttan yüksek vergi almasının krizi büyüttüğünü belirtirken, Filistin hükümeti ise bunu reddederek Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.