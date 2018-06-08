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Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

Filistinliler, 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için yürüyüş düzenledi. İsrail polisi ise sert müdahalede bulundu.

AA | 08.06.2018 - 18:29..
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Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

Nekse'nin 51. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen barışçıl Milyonluk Kudüs gösterisi başladı.

GAZ BOMBALI MÜDAHALE

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekse"yi anmak için yapılan Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın etti. İsrail güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sırasında attığı gaz bombalarından biri, Heysem Ebu Seble isimli Filistinlinin ağzına girerek yaralanmasına neden oldu.

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor


İSRAİL BARBARLIĞI SÜRÜYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'ta başlayan Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 120'den fazla Filistinlinin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

Gazze'de İsrail terörü devam ediyor

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