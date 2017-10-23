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Gece çalışmasında obezite tehlikesi

Yapılan araştırmalara göre gece mesaisi fazla kilo ve obezite riskini yüzde 29 artıyor

23.10.2017 - 12:29
  1. Haberler
  2. Sağlık

Gece çalışmasında obezite tehlikesi

Gece mesaisinin obezite riskini artırdığını belirleyen araşırma Obesity Reviews dergisinde yayınlandı.

GECE MESAİSİNDEN KAÇININ

Uzmanlar, bu artışın gözardı edilemeyecek ciddiyette olduğunu ifade ederek, kişilerin mümkün olduğu kadar uzun ve kalıcı gece mesailerinden kaçınmaları ya da en azından dönüşümlü çalışmaları gerektiğini belirtti.

MELATONİN SALGILANMIYOR

Doktorlar, söz konusu risk artışının “circadian ritm” olarak bilinen vücudun doğa dengesinin bozulmasına bağlı olduğunu söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Özellikle geceleri salgılanan melatonin hormonu vücudun iç saatinin senkronize edilmesinde önemli. Melatonin aynı zamanda kilonuzu etkileyen metabolik olarak aktif bazı hormonların salınımını da düzenliyor. Bu dengenin bozulması gece ışığa maruz kalmanın bir sonucu. Gece maruz kalınan ışık melatonin üretiminizi baskılıyor.”

EN TEHLİKELİ OBEZİTEYLE KARŞI KARŞIYALAR

Öte yandan araştırma sonuçlarına göre gece mesaisinde çalışanların obezite tipleri arasında daha riskli olan “abdominal obeziteye” daha sık oranda yakalandığına da dikkat çekildi.

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