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Gelin adayı Meghan'a Elizabeth kuralları

İngiltere Prensi Harry'nin eş adayı oyuncu Meghan Markle'a Kraliçe Elizabeth'ten mini giyme yasağı geldi.

07.11.2017 - 13:08
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İngiliz Krallığının varislerinden Prens Harry evlilik yolunda. Sevgilisi Meghan Markle ile ciddi bir ilişki içerisinde olan Harry evlilik için hazırlıklar yaparken Kraliyetten gelin adayı Meghan Markle'a kıyafet yasağı geldi.

Gelin adayı kraliyet ailesine girmeye hazırlanıyor - GALERİ

Gelin adayı Meghan'a Elizabeth kuralları

ELİZABETH'İN MİNİ KURALI

Bir yıldan fazladır Prens Harry ile birlikte olan Meghan Markle evlilik hazırlıklarından önce Kraliyet hayatına hazırlanmaya başladı. Özel yaşamına dikkat etmesi istenen kraliyet gelinleri için uygulanan prosedür Markle için de başlatıldı. Elizabeth kuralları çerçevesinde gelin adayı Markle'nin mini etek giymemesi istendi.

Gelin adayı Meghan'a Elizabeth kuralları

KRALİYET KURALLARINA ALIŞIYOR

Prens Harry ile ilişkileri ciddi boyuta ulaşmadan önce dilediği gibi giyinen ve sosyal medya hesaplarından dilediği pozları paylaşan Markle son zamanlarda bu duruma özen gösteriyormuş gibi görünüyor. Zira sosyal medya hesabında mini etekli fotoğraflarını görmek neredeyse imkansız hale gelirken, Markle2nin son zamanlarda daha kapalı kıyafetler giydiği görülüyor.

Gelin adayı Meghan'a Elizabeth kuralları

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