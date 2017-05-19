Gelin ve damat mutluluğa uçtu

Antalya'da 29 yaşındaki Zeki Dokumacıoğlu ile 28 yaşındaki eşi Hande Dokumacıoğlu, gelinlik ve damatlıkla falezlerden paraşütle mutluluğa uçtu. Yaklaşık 10 dakika boyunca Antalya'yı gökyüzünden izleyen çift, rüzgar yüzünden tekrar iniş yaptı.

12 MAYIS'TA NİKAH KIYDILAR

Amatör olarak fotoğraf çeken, tüplü ve tüpsüz olarak serbest dalış yapan, paraşüt sporuyla ilgilenen Zeki Dokumacıoğlu, aşık olduğu Hande Dokumacıoğlu ile 12 Mayıs'ta nikâh kıydı. Antalya'da yapılan düğünün ardından paraşütle uçmak isteyen çifte hava şartları müsaade etmedi.

Bugün yine gelinlik ve damatlıklarını giyip falezlere gelen çift, paraşütle mutluluğa uçtu. Yaklaşık 10 dakika boyunca gökyüzünde uçan çift, rüzgarın başlamasıyla iniş yapmak zorunda kaldı.

'HAYALİMİZ GERÇEK OLDU'

Uçmanın kendileri için çok güzel bir duygu olduğu dile getiren Zeki Dokumacıoğlu, "Eşimle birlikte olunca daha da bir anlam kazandı" dedi.

"HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"

Nikah günü uçmayı planladıklarını belirten Dokumacıoğlu, "Ancak buna hava şartları müsaade etmedi. Biz de bekledik. Hava şartları uygun olunca gelinlik ve damatlıklarımızı giyip falezlere koştuk. Çok anlamlı bir uçuş oldu. Hayalimiz gerçekleşti. Bu bizde ömür boyu kalacak bir hatıra olacak" diye konuştu.

"BİRLİKTE GÖKYÜZÜNDE OLMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Uluslararası ilişkiler dalında yüksek lisans yapan Hande Dokumacıoğlu ise uçmayı sevdiğini belirterek, "Birlikte gökyüzünde olmak çok güzel bir duygu" dedi.