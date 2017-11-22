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Gençlik kolları Merkel'in istifa etmesini istiyor

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Merkel'e istifa çağrısında bulundu.

22.11.2017 - 21:34
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Gençlik kolları Merkel'in istifa etmesini istiyor

Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasıyla birlikte ülke siyasi krize girdi.

MERKEL İÇİN TEHLİKE ÇANLARI...

Görüşmelerden sonuç çıkmamasıyla birlikte Merkel'e en büyük tepki kendi partisinin gençlerinden geldi.

GENÇLER 'BAŞKANLIĞI DERHAL BIRAK' DEDİ

JU Düsseldorf Bölge Gençlik Başkanı Ulrich Wensel, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, bölge gençlik teşkilatı olarak Merkel’in derhal istifa etmesi yönünde çağrıda bulunulması kararı aldıklarını belirtti.

Gençlik kolları Merkel'in istifa etmesini istiyor

SEÇİME GİDERSEK MERKEL ADAY OLMASIN

Merkel’in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.

ALMANYA'DA KOALİSYON KRİZİ

Almanya'da 18 Ekim'den sonra yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurma amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler FDP’nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.

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