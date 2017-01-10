Genel Kurul'da oy verme işlemi tamamlandı

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sık sık milletvekillerini, Başkanlık Divanı kürsüsünün ve kabinlerin önünü boşaltmaları için uyardı.

Aydın, TBMM İdare Amirleri ve Katip Üyeler dışında kimsenin kürsü önünde olmamasını isteyerek, "Oylamanın gizliliği ilkesine hep birlikte riayet ediyoruz. Hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

CHP'LİLER AK PARTİ'Lİ VEKİLLERİ GÖRÜNTÜLEDİ

Genel Kurulda çok sayıda CHP milletvekili, AK Parti'li milletvekillerinin oy kullanmasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

CHP milletvekilleri, bazı AK Parti'li milletvekillerinin oyunu gizli kullanmadığını ileri sürerek, tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Aydın ve divan üyeleriyle tokalaştıktan sonra oyunu kullandı.

Bu arada, Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'li milletvekillerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Milletvekilleri, Yıldırım ile fotoğraf çektirdi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından tasnife geçildi.