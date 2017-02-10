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Genel Sağlık Sigortası primi düştü

395 liraya kadar çıkan Genel Sağlık Sigortası, primi 53 liraya kadar indi.

10.02.2017 - 10:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı çeşitli ekonomik kanunlara ilişkin yasal düzenlemeler AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın imzasıyla yasa teklifi olarak TBMM Başkanlığına sunuldu.

GELİRİ AZ OLANIN PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAYACAK

Yasa teklifin göre, ailede kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların primlerini devlet karşılayacak. Bunun dışında kalanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak.

Teklifte yer alan düzenlemeler özetle şöyle; Herhangi bir işte çalışmayan, anne bana veya eşinden dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanamayan kişilerden gelir seviyesine göre 65,88 lira ile 395.91 lira arasında alınmakta olan GSS primi herkes için 53 lirada eşitlenecek.

PRİM ALINMAYACAK

Bakanlar Kurulu bu tutarı 212 liraya kadar artırmaya yetkili olacak. Hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanlardan prim alınmayacak.

Eski GSS prim borçlarına ilişkin faizler ile gecikme zamları silinecek.Habertürk'ün haberine göre, borcun tahakkuk ettiği tarihte 53 lirayı aşan aylık tutarlar 53 lira üzerinden; 53 liranın altındakiler ise o günkü tutar üzerinden ödenecek. .

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