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Genelkurmay açıkladı: 726 kaçak yakalandı

Güvenlik güçleri tarafından sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 726 kişi yakalandı.

22.04.2017 - 15:57
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Genelkurmay açıkladı: 726 kaçak yakalandı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, sınırlardan yasa dışı yollarla giriş ve çıkış yapmaya çalışanlar ile ele geçirilen malzemelere ilişkin bilgi verildi.

SURİYE'DEN GELENLER

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 641 ve Türkiye'den bu ülkeye geçme girişiminde bulunan 4 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sırasında bir cep telefonu ele geçirildi.

IRAK'TAN TÜRKİYE'YE KAÇAK GİRİŞ

Yasa dışı yollarla Irak'tan Türkiye'ye geçiş teşebbüsünde bulunan 30 kişi yakalanırken, bölgede 48 kilogram nargile tütünü bulundu.

YUNANİSTAN VE BULGARİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞANLAR

Türkiye'den yasa dışı yollarla 47 kişi Yunanistan, 4 kişi de Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

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