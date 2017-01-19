Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar NATO zirvesinde

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Down sendromlu Metin'in hayali gerçek oldu

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Sinop'ta bir vatandaş ahşap evi kamyonla taşıdı

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Genel Kurul'da kadın milletvekilleri, renkli şalları ve şıklıklarıyla dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden 18'i tutuklandı.

"Güvenlik ve Garantiler" konusunun ele alındığı Beşli Konferans dün Mont Pelerin'de 5 günlük aranın ardından başlandı.

Kıbrıs müzakerelerinde Beşli Konferans devam ediyor

Kocaeli'nde motosiklet ile gelerek park halindeki bir minibüsü çalmaya kalkışan hırsızlar, mahalleli fark edince koşarak kaçtılar.

1 CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, kendisine laf atan milletvekiline tepki gösterdi.

2 Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 2. turunda 6. maddenin oylaması iptal edildi.

3 Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde Darbe ile görevinden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Mursi'nin oğlu Ahmed, kendisi ve ailesinin terörist listesine alındığını söyledi.

4 Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe Bursa’da düzenlenen operasyonda bir tırda piyasa değeri 7 milyon TL olan 162 kilogram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

5 TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt Muş Milletvekili Burcu Çelik, her oylamada tutuklu vekilleri sayınca AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, şehitlerin isimleriyle karşılık verdi.

6 Hutchinson CONCACAF'ta yılın en iyi 11'inde Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun en iyi 11'ine seçildi.