taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.779
USD
3,7936
EURO
4,0358
ALTIN
146,85
PETR
54,1600

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar NATO zirvesinde

TSK, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın 176'ıncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldığını açıkladı.

19.01.2017 - 05:19
  1. Haberler
  2. Gündem

TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika’da icra edilen 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmıştır” denildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar NATO zirvesinde

"NATO, TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA DESTEK VERMELİ"

Akar’ın toplantı kapsamında gerçekleştirdiği temasların belirtildiği açıklamada, “Orgeneral Akar 18 Ocak 2017 tarihinde toplantı kapsamında Askeri Komite üyelerini, Fırat Kalkanı Harekatı, Irak kuzeyi ve bölgenin gerçekleri hakkında bilgilendirmiş ve NATO’nun terörle mücadele kapsamında Türkiye’ye daha fazla destek vermesi gerektiğini vurgulamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Akar’ın Fransa, Kanada ve Romanya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar NATO zirvesinde

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

59
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

26
Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde

Mısır'da Mursi ailesinin tamamı teröristler listesinde

20
Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe

Polisten uyuşturucu tacirlerine 7 milyon TL'lik darbe

7
TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

8
Hutchinson CONCACAF'ta yılın en iyi 11'inde

Hutchinson CONCACAF'ta yılın en iyi 11'inde

2
Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya yenildi

Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya yenildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM