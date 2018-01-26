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Genelkurmay Başkanı Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerini denetlemek için Şanlıurfa'da.

DHA | 26.01.2018 - 19:07..
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Askeri uçakla GAP Havaalanı'na inen Orgeneral Akar'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı.

TUGAY KOMUTANLIĞI'NA GEÇTİ

Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi.

Orgeneral Akar'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanı Şanlıurfa'da

Genelkurmay Başkanı Şanlıurfa'da

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