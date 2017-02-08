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Genelkurmay'dan El Bab operasyonu toplantısı

Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonu için sabaha karşı Komuta Harekat Merkezine geldi.

08.02.2017 - 19:55
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Genelkurmay'dan El Bab operasyonu toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarıyla istişare etti.

KRİTİK TOPLANTIDA KUVVET KOMUTANLARI HAZIR BULUNDU

Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yer aldığı toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirildi.

Genelkurmay'dan El Bab operasyonu toplantısı

SON DURUM ELE ALINDI

Toplantıda, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı.

 

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