Genelkurmay'dan El Bab operasyonu toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu kuvvet komutanlarıyla istişare etti.
KRİTİK TOPLANTIDA KUVVET KOMUTANLARI HAZIR BULUNDU
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın yer aldığı toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı değerlendirildi.
SON DURUM ELE ALINDI
Toplantıda, El Bab'ın terörden arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durum ele alındı.