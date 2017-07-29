taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

George Clooney davalık oluyor

Ünlü aktör George Clooney, ikizleriyle fotoğrafını çeken ve bunu izinsiz yayınlayan gazeteciye dava açacak.

29.07.2017 - 12:27
  1. Haberler
  2. Magazin

Geçtiğimiz aylarda Alexander ve Ella adında ikiz çocuk sahibi olan George ve Amal Clooney, ailece İtalya'da tatilde.

George Clooney davalık oluyor

DAVA AÇACAK

Clooney ailesi, tatil yaparken magazinciler tarafından da yalnız bırakılmıyor. İkizlerin fotoğrafını çeken ve bu fotoğrafı magazin sayfasınının kapağında paylaşan dergi için Clooney yasal süreç başlatacak.

"İZNİMİZ OLMADAN FOTOĞRAF ÇEKTİLER"

Çekilen bu fotoğraf sonrası George Clooney, "Voici Dergisi'nden muhabirler; evimizin çitinden atlayarak ağaca çıkmış ve evimizin içerisinden bizim bebeklerimizin iznimiz olmadan fotoğrafını çekmiştir. Muhabirler, dergi ve ajanslar çocuklarımızın güvenliği için yargılanacaklar." şeklinde bir açıklama yaptı.

George Clooney davalık oluyor

İlginizi Çekebilir
Sevda Demirel: Yine tokatlarım
Yıllar önce canlı yayında Hande Ataizi'ne tokat atan Sevda Demirel, yaşadığı olaydan pişman değil.
Beckham hayranlarına imza dağıttı
Motosikletiyle seyahat eden eski yıldız futbolcu Beckham, kadın hayranının isteğini geri çevirmedi.
Mahkemeden Ebru Şallı'ya ret
Ebru Şallı'nın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi.
Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi
1 yıldır diyette olan Hande Erçel, küçülen göğüsleri için silikon çözümüne başvurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava

151
ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

ABD ve Güney Kore'den ortak füze denemesi

64
CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

CHP'li Gürsel Erol'dan HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e Kandil yanıtı

175
Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

Organize suç örgütü lideri Kadir İnan İzmir'de yakalandı

72
Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

Hande Erçel yeni silikonlarıyla poz verdi

47
Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

Amerika teröristlere silah yardımına ara vermiyor

326
Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM