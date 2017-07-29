George Clooney davalık oluyor

Geçtiğimiz aylarda Alexander ve Ella adında ikiz çocuk sahibi olan George ve Amal Clooney, ailece İtalya'da tatilde.

DAVA AÇACAK

Clooney ailesi, tatil yaparken magazinciler tarafından da yalnız bırakılmıyor. İkizlerin fotoğrafını çeken ve bu fotoğrafı magazin sayfasınının kapağında paylaşan dergi için Clooney yasal süreç başlatacak.

"İZNİMİZ OLMADAN FOTOĞRAF ÇEKTİLER"

Çekilen bu fotoğraf sonrası George Clooney, "Voici Dergisi'nden muhabirler; evimizin çitinden atlayarak ağaca çıkmış ve evimizin içerisinden bizim bebeklerimizin iznimiz olmadan fotoğrafını çekmiştir. Muhabirler, dergi ve ajanslar çocuklarımızın güvenliği için yargılanacaklar." şeklinde bir açıklama yaptı.