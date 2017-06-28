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Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne ilk kez giden Beşar Esad Rus uçaklarını ve silahları inceledi.

28.06.2017 - 15:39
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Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Genel Kurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Suriye ziyareti çerçevesinde gittiği Hmeymim Hava Üssü'nde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geldi.

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

KOORDİNASYON ELE ALINDI

Açıklamada "Taraflar görüşmede, Suriye ordusunun Rusya Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle DEAŞ ve El Nusra terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği eylemlerin koordinasyonu ile ilgili konular ele alındı. Görüşmede Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik memorandumun uygulanması çerçevesinde ateşkesin korunması konusuna da değinildi" ifadeleri yer aldı.

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi VİDEO

ESAD İLK KEZ GİTTİ

Esad, ilk kez gittiği Hmeymim Hava Üssü'nde Rus Su-35 uçağını ve diğer modern silahları da inceledi.

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

Gerasimov ve Esad Hmeymim Hava Üssü'nde bir araya geldi

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