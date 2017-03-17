Gezici'nin son anketinde Hayır yüzde 51,1

GEZİCİ'NİN SON ANKETİ

Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırmada 'Evet' yüzde 48,9 Hayır yüzde 51,1 olarak belirlendi.

Gezici'nin anketine göre, seçmen sayısının yüzde 12'si sandığa gitmese ve bu sayının yüzde 5'i sandığa giderek Hayır oyu kullansa; Evet oyları yüzde 46,1 olacak, Hayır oyları ise yüzde 53,9'a kadar çıkacak. Yani Hayır cephesinin, kararsız seçmeni sandığa taşımak gibi bir görevi daha var.

KARARSIZLARIN TAMAMI OY KULLANIRSA HAYIR YÜZDE 53 OLACAK

Kararsızların tamamının oy kullanmaya ikna edilmesi halinde, Murat Gezici’nin öngörüsüne göre şu senaryo görülecek: "Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırma sonuçları (evet-hayır oranları) dikkate alınıp oy kullanmayacağını ifade eden yüzde 17’lik kesimin oy kullanmaya ikna edilmesi ve bu grubun yüzde 75’inin hayır yüzde 25’inin evet demesi durumunda yani 2’nci DURUM için evet yüzde 46,7 hayır yüzde 53,3 olacak şekilde değişecektir."