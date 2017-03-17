taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.442
USD
3,6110
EURO
3,8892
ALTIN
142,41
PETR
51,6300

Gezici'nin son anketinde Hayır yüzde 51,1

Referanduma bir aydan daha az bir zaman kala anketler de peş peşe geliyor. Gezici adlı şirketin son anketinde Hayır oyları önde.

17.03.2017 - 11:21
  1. Haberler
  2. Gündem
Gezici'nin son anketinde Hayır yüzde 51,1

GEZİCİ'NİN SON ANKETİ

Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırmada 'Evet' yüzde 48,9 Hayır yüzde 51,1 olarak belirlendi.

Gezici'nin anketine göre, seçmen sayısının yüzde 12'si sandığa gitmese ve bu sayının yüzde 5'i sandığa giderek Hayır oyu kullansa; Evet oyları yüzde 46,1 olacak, Hayır oyları ise yüzde 53,9'a kadar çıkacak. Yani Hayır cephesinin, kararsız seçmeni sandığa taşımak gibi bir görevi daha var.

KARARSIZLARIN TAMAMI OY KULLANIRSA HAYIR YÜZDE 53 OLACAK

Kararsızların tamamının oy kullanmaya ikna edilmesi halinde, Murat Gezici’nin öngörüsüne göre şu senaryo görülecek: "Gezici Araştırma tarafından son yapılan araştırma sonuçları (evet-hayır oranları) dikkate alınıp oy kullanmayacağını ifade eden yüzde 17’lik kesimin oy kullanmaya ikna edilmesi ve bu grubun yüzde 75’inin hayır yüzde 25’inin evet demesi durumunda yani 2’nci DURUM için evet yüzde 46,7 hayır yüzde 53,3 olacak şekilde değişecektir."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

Hüseyin Gülerce Bülent Arınç'ı yalanladı

99
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

44
Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

Rotterdam'da Türkler protesto gösterisi yapacak

119
Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

Ali Fuat Yılmazer hakim karşısına çıktı

75
Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

Schulz'dan küstah Türkiye açıklaması

141
Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

Trump yönetimi ilk bütçe teklifini açıkladı

35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Merkel'den yanıt

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM