Giresun şehidine ağlıyor

Antalya'da, Kırgızistanlı 49 yaşındaki Zülfiya Ünal'ın çantasını alan Hakan S., kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı.

Zamanınızı boş geçirmeyin, hayal edin, tasarlayın ve evinizi güzelleştirecek muhteşem parçalar yapın.

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Tuğbay nedir

Tuğbay nedir? Tuğbay kime denir? Tuğbay hangi rütbenin üstüdür? Tuğb ay hangi rütbenin astıdır?