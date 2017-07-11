Giresun şehidine ağlıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Çamoluk Şehitliğinde 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın mezarını ziyaret etti. Canikli, burada vatandaşlarla selamlaştı.
Ziyarete, şehidin babası Nazım Sağaz ve annesi Asiye Sağaz da katıldı. Canikli, şehidin annesi Asiye Sağaz'ın elini öptü, babayla kucaklaştı.
TANKIN ALTINDA KALARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ
Giresunlu Emrah Sağaz, 27 yaşındaydı. Evli olan Sağaz’ın eşi 6 aylık hamileydi. İşçilik yapan Sağaz, darbe girişimi sırasında İstanbul’da düzenlenen saldırıda darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit düştü.