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Giresun şehidine ağlıyor

Tankın altında kalarak hayatını kaybeden Şehit Emrah Sağaz memleketinde gözyaşlarıyla anıldı.

11.07.2017 - 14:38
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Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Çamoluk Şehitliğinde 15 Temmuz şehidi Emrah Sağaz'ın mezarını ziyaret etti. Canikli, burada vatandaşlarla selamlaştı.

Giresun şehidine ağlıyor

Ziyarete, şehidin babası Nazım Sağaz ve annesi Asiye Sağaz da katıldı. Canikli, şehidin annesi Asiye Sağaz'ın elini öptü, babayla kucaklaştı.

Giresun şehidine ağlıyor

TANKIN ALTINDA KALARAK FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ

Giresunlu Emrah Sağaz, 27 yaşındaydı. Evli olan Sağaz’ın eşi 6 aylık hamileydi. İşçilik yapan Sağaz, darbe girişimi sırasında İstanbul’da düzenlenen saldırıda darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehit düştü.

Giresun şehidine ağlıyor

Giresun şehidine ağlıyor

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