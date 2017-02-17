Gırgır kapandı, Sözcü üstüne bile alınmadı

Gırgır, Hz. Musa'ya edilen küfürlü karikatür sayesinde bir anda gündeme geldi.

Karikatürün yayınlanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü, Gırgır ise bir açıklama yaptı ve özür diledi. Ancak durum özürle geçiştirilecek kadar küçük değildi.

GIRGIR BAĞIMSIZ DEĞİL, SÖZCÜ'NÜN DERGİSİ

Diğer taraftan Gırgır, bağımsız bir karikatür dergisi değil, Sözcü gazetesinin uzun süre ücretsiz dağıttığı bir dergi. Yani Gırgır'ın sahibi Sözcü..

Hal böyle olunca Gırgır'ın yaptığı iğrenç karikatürden Sözcü de sorumlu..

SÖZCÜ, DERGİYLE İLGİLERİ YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR

İlerleyen saatlerde tepkiler dinmeyince Gırgır dergisinin kapatılmasına karar verildi. Sözcü dahil tüm gazeteler kapatma kararının yayıncı şirkete ait olduğunu belirtse de, söz konusu 'yayıncı' Sözcü oluyor. Çünkü Gırgır, Sözcü'nün dergisi..

Sözcü gazetesi de aradan sıyrılmak için, Gırgırla tek bir temasının bulunmadığını gösterircesine haberi aynen diğer haber sitelerinin verdiği şekilde, sanki kendilerinin hiç bir ilgileri bulunmuyormuş gibi verdiler..

Sözcü gazetesi, Gırgır dergisini okuyucularına ücretsiz bir şekilde veriyordu.