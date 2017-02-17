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Gırgır'ın tepki toplayan karikatürü

Mizah dergisi Gırgır, Hz.Musa ile ilgili skandal bir karikatür yayınladı ve tepkilere neden oldu.

17.02.2017 - 02:26
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  2. İç Haber
Gırgır'ın tepki toplayan karikatürü

Dergide Hz. Musa'ya küfürler içeren karikatür yayınlayan dergi, sosyal medyada tepkilerle karşılaştı.

İşte o skandal karikatür:

Gırgır'ın tepki toplayan karikatürü

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın da skandal karikatüre tepki gösterirken "Bunun adı mizah ve ifade özgürlüğü değil, ahlaksızlık ve nefret suçudur. Mukaddesata yönelik bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

UYKUSUZLUKTAN OLMUŞ(!)

Bu skandal karikatürün ardından, tepkiler üzerine dergi açıklama yapmak zorunda kaldı. Twitter'dan yapılan açıklamada: "Yorgunluk ve uykusuzluk nedeniyle basım öncesi fark edilemeyen bu 'berbat' karikatür incitmiş olduğumuz herkesten özür dileriz." denildi.

İşte o açıklama:

Gırgır'ın tepki toplayan karikatürü

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