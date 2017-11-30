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Giyilebilir eksoskeleton üretildi

Engelli çocukların yürüyebilmesi için yapılan giyilebilir mekanik dış iskelet İspanya'nın Barselona kentinde basına tanıtıldı.

AA | 30.11.2017 - 08:03..
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İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Sant Joan de Deu Hastanesi'nde yapılan tanıtımda, "Marsi Bionics" adı verilen eksoskeletonu giyen spinal kas atrofi (SMA) teşhişi konulan 5 yaşındaki Jens adındaki bir çocuk ilk kez yürüyebildi.

ÇOCUKLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILMASI İÇİN

Hastane yönetimi tarafından verilen bilgilerde, eksoskeletonun taşınabilirlik özelliğinin dünyada ilk olduğu vurgulandı. İstatistiklere göre, dünyada her 10 bin çocuktan birinde kas hastalıklarına bağlı yürüyememe sorunu görüldüğü belirtilirken, bu cihaz sayesinde söz konusu çocukların sosyal yaşama daha fazla katılmalarının hedeflendiği kaydedildi.

AA
Giyilebilir eksoskeleton üretildi

Basın toplantısında konuşan hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Şefi Natalia Rodriguez, "Bu eksoskeletona sahip olmak, yürüyememe sorunu olan çocukların yaşam kalitelerine etki edebilecek çok büyük bir adım. Şu anda 1 yıllık bir deneme yapılacak. Seçilmiş çocuklar haftada birer saatten üç kez bu eksoskeleton ile yürütülecek. Bu şekilde kas hastalıklarıyla bağlantılı diğer sorunların frenlenip frenlenemediğini ve yaşam kalitesine ne kadar etki ettiğini gözlemleyeceğiz." diye konuştu.

AA
Giyilebilir eksoskeleton üretildi

AA'nın haberine göre Marsi Bionics'in yaratıcılarından biri olan Elena Garcia da "Uzun yıllara dayanan araştırmalar ve milyonlarca avroluk yatırımla ortaya çıkan bu eksoskeleton, çocuğun vücudunu saran bir robot. Daha anlaşılır bir tabirle çocuk bilişsel, robot da motor diyebiliriz. Bu robotu kullanmak, hastalarda, fizik gücünden daha çok olumlu bir psikolojik etki yapacak. Şimdiye kadar asla düşünemedikleri bir şeyi gerçekleştirecekler." ifadesini kullandı.

AA
Giyilebilir eksoskeleton üretildi

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