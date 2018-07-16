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Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

Tarihin başlangıç noktası olarak da nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de yeni tapınak ve dikili taşlar tespit edildi.

AA | 16.07.2018 - 09:54..
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Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 mega anıtsal tapınak ile 200'den fazla dikili taşın daha olduğu anlaşıldı.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İNSANLIK TARİHİNE IŞIK

Göbeklitepe'nin dünyanın en önemli yerleşim birimlerinin başında geldiğini vurgulayan Mehmet Önal, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle insanlık tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik eden bu coğrafyada, böylesi bir kazı alanının bulunmasının tesadüf olmadığını anlatan Mehmet Önal, Türkiye'nin bu insanlık mirasını gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak için elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.

Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

KAZIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Mehmet Önal, "Göbeklitepe'de yaklaşık çeyrek asırdır arkeolojik kazı çalışmaları devam etmektedir. Kazı alanının büyüklüğünü göz önüne aldığımızda en az 150 yıl daha burada kazı çalışmaları devam edecektir. Şu an ziyaretçilerin gezip gördüğü alan estetik ve güzel bir çatıyla kaplandı. Halen 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu gezi alanı ziyaretçiler tarafından gezilebiliyor. Şimdi gezilen alanın hemen kuzeyinde, 4-5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı yeni anıt tapınaklarının izine rastlandığı bir kazı alanı daha var. Kazı çalışmaları yapıldıkça Göbeklitepe'nin bilinmeyen özellikleri ön plana çıkacaktır." dedi.

Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

GÜNLÜK YAŞAMIN İZLERİ RANIYOR"

Mhmet Önal, ören yerindeki kazı alanında yeni bulgulara rastlandığını ifade ederek, "Yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane daha anıtsal tapınak ve 200'den fazla dikili taşın höyük içindeki toprağın altında olduğu tespit edildi. Arkeolojik kazılar önümüzdeki yıllarda da devam ettikçe yeni yapılarla karşılaşacağız. Göbeklitepe'de törensel yapılar meydana çıktı. Tapınağı inşa edenlerin yaşadığı mekanlara ve onlara ait yaşantıların bulgularına henüz ulaşılamadı. Kazılar devam ettikçe bunlara ulaşılması için de ihtimal var." diye konuştu.

Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı

GÖBEKLİTEPE

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılar yıllardır devam ediyor.

Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Şanlıurfa Müzesince 1995'ten beri ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, Neolitik döneme ait boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu.

Kazılarda aynı zamanda, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler de gün yüzüne çıkarıldı.

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmış, 1 Temmuz 2018'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda ise Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti.

Göbeklitepe'de yeni bulgulara rastlandı


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