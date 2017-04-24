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Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Hayvanları için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek zorunda kalan göçerler, havaların ısınmasıyla yaylalara ulaşmak için yollara düştü.

24.04.2017 - 14:23
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Hayvanlarına daha verimli otlaklar bulabilmek için mevsim şartlarına göre yer değiştirmek durumunda kalan göçer aileler, Şanlıurfa'da havaların ısınmaya başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki nispeten daha serin olan yaylalara doğru yola çıktı.

Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Kış aylarında daha ılık olan Şanlıurfa'daki ovalarda yaşayan göçerler, havaların ısınmasıyla sezonu hayvanları için daha serin olan Karacadağ bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde kiraladıkları yaylalarda geçirmeyi tercih ediyor.

Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Göçerlerin yaz maratonu başladı

Hayatlarını kıl çadırlarda sürdüren göçerler, ilk olarak gittikleri Şanlıurfa-Diyarbakır sınırındaki Karacadağ bölgesinin yüksek kesimlerinde bir süre konakladıktan sonra yaz aylarını genellikle Elazığ, Bingöl ve Erzurum yaylarında geçiriyor.

Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Yemeklerini yolculuk sırasında eşeklerin sırtında muhafaza eden çobanlar, dinlenmek için durdukları zamanlarda çay demleyip beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Yayla ve meralarda hayvanların başından ayrılamayan çobanlar, cep telefonlarını güneş enerjisini kullanarak şarj ediyor.

Göçerlerin 'yaz maratonu' başladı

Eşek sırtında taşıdıkları, küçük ebatlı güneş panelleriyle cep telefonlarını şarj eden çobanlar, hem acil durumlarda yakınlarını arayabiliyor hem de telefondan internete girip müzik dinliyor.

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