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Göçmen teknesi battı: 10 kayıp

İzmir’in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup göçmenin teknesini battı. Olayda 2 göçmenin yüzerek karaya çıktığı, 10 geçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

İHA | 12.11.2018 - 10:09..
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve içerisinde 12 kişiyi taşıyan göçmen botu, Ege açıklarında battı. Denizköy açıklarındaki balıkçı çiftlikleri yakınlarında batan teknedeki mülteciler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2 KİŞİ KURTULDU

Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle batan tekneden 2 göçmen yüzerek karaya çıkmayı başardı. 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.

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