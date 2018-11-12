Göçmen teknesi battı: 10 kayıp

Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve içerisinde 12 kişiyi taşıyan göçmen botu, Ege açıklarında battı. Denizköy açıklarındaki balıkçı çiftlikleri yakınlarında batan teknedeki mülteciler için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

2 KİŞİ KURTULDU

Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle batan tekneden 2 göçmen yüzerek karaya çıkmayı başardı. 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu öğrenildi.

Bunun üzerine, harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan destek verdi. Teknenin batması sonucu, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları sürüyor.