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Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

Gökçe Bahadır, gün geçtikçe güzelleşiyorsun diyenlere 'sen beni 40'ımda gör' dediğini söyledi.

02.04.2017 - 16:07
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35 yaşındaki oyuncu Gökçe Bahadır, arkadaşlarıyla arasında geçen konuşmaları anlattı.

40'IMDA EFSANE OLMALIYIM

Milliyet'e röportaj veren Gökçe Bahadır, kendisine 'gittikçe güzelleşiyorsun' diyenlere 40 yaşını beklemelerini söylüyor. Neden böyle bir şey söylediğini bilmediğini belirten Bahadır, "40'ımda efsane olmayım" dedi.

Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

4-5 SENE ÖNCEKİ GÖKÇE DEĞİLİM

Güzel oyuncu, şunları söyledi; "Gökçe sen gittikçe güzelleşiyorsun’ dendiğinde bende şöyle bir laf yerleşti nedense: ‘Sen beni 40’ımda gör’. Allah Allah, neden böyle bir şey dediğimi de bilmiyorum ama. Herkese böyle bir söz verdim, 40’ımda efsane olmalıyım. Ama öyle bir gidiş var, kesinlikle dört-beş sene önceki Gökçe değilim, çok özendiğim bir dönemdeyim."

Gökçe Bahadır: 40'ımda efsane olmalıyım

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