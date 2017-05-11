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Gökçe Bahadır hamile iddiası

Ünlü oyuncunun, sevgilisi Efe Duru ile birlikte özel bir hastanenin kadın doğum bölümüne girerken görüntülendi.

11.05.2017 - 13:56
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Turizimci sevgilisi Efe Duru ile geride bıraktığımız günlerde yeniden bir araya gelen ve sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları veren Gökçe Bahadır, evlilik yolunda ilerleyen bir ilişki yaşıyor.

Gökçe Bahadır hamile iddiası

GÖKÇE KEYİFSİZ

Anadolu Yakası'ndaki bir hastanenin kadın doğum bölümüne el ele giren ikiliden Efe Duru’nun Gökçe Bahadır ile yakından ilgilendiği görülürken, Bahadır’ın ise oldukça keyifsiz görülmesi dikkat çekti. İkilinin kadın doğum bölümüne birlikte girmesi Gökçe Bahadır’ın hamile olduğunu düşündürdü.

Güzel oyuncu Gökçe Bahadır

Gökçe Bahadır hamile iddiası

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