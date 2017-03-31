Gökçe Fırat tahliye edildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türk Solu Gazetesi yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu tutuklanmıştı.
ERDOĞAN'A HAKARET EDEN GAZETECİ SERBEST
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, 21 tutuklu sanığa tahliye kararı verdi. Serbest bırakılanlar arasında Gökçe Fırat Çulhanoğlu'da var.
CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMİŞTİ
Gökçe Fırat Çulhaoğlu sosyal medyada yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asmakla tehdit etmişti.