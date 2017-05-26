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Gökhan çifti tacizcilerini affetti

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolüyle yeniden kariyerinde yükselişe geçen Serdar Gökhan ve eşi, telefon sapıklarını affetti.

26.05.2017 - 08:56
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Serdar Gökhan adına kurulmuş fan kulübün sahibi 17 yaşındaki B.M., ünlü oyuncunun eşi Şükran Gökhan'ı arayarak eski fotoğraflarını istedi. Şükran Gökhan bu isteğini geri çevirmedi ve eşinin fotoğraflarını gönderdi.

Gökhan çifti tacizcilerini affetti

Ancak iddiaya göre kısa süre sonra genç kızın başka istekleri olmaya başladı ve Şükran Gökhan'ı daha sık aramaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Gökhan, gerekli uyarıları yapsa da genç kız uygunsuz saatlerde aramaya devam etti.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tartışma sonrası Şükran Gökhan'ın sosyal medya hesabı çalındı. Buradan cinsel temalı görüntüler ve videolar paylaşıldı. Şikâyet sonrası başlatılan soruşturmada hesabın B.M. tarafından çalındığı tespit edildi. Soruşturma Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

AİLESİ ÖZÜR DİLEDİ

Soruşturmanın devam ettiği sırada B.M.'nin ailesi Serdar- Şükran Gökhan çiftini arayarak, özür diledi ve kızları hakkındaki şikâyetinden vazgeçmelerini istedi.

Anne Zeliha M.'nin isteği sonrası Gökhan çifti, genç kız hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. Soruşturma kapandı.

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