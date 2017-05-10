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Göktürk-1 uydusundan ilk görüntüler

Yaklaşık 6 ay önce fırlatılan Göktürk-1 uydusundan ilk görüntüler gelmeye başladı.

10.05.2017 - 20:51
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  2. Teknoloji

Göktürk-1 uydusunun fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma sürecinin devam ettiği ve 6 ayda binden fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiği belirtilerek, söz konusu görüntülerin bir kısmının uydunun görüntü kalibrasyonu, bir kısmının ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları için kullanıldığı bildirildi.

Göktürk-1 uydusundan ilk görüntüler

EN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKTE GÖZETLEME UYDUSU

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, Müsteşarlık tarafından TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılamak amacıyla tedarik edilen, Türkiye'nin en yüksek çözünürlüklü gözetleme uydusu Göktürk-1'in 5 Aralık 2016'da Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'nda bulunan Kourou Fırlatma Üssünden hedef yörüngesine başarıyla fırlatıldığı anımsatıldı.

6 AYDA 1000'DEN FAZLA KARE

Fırlatma gününden bu yana test ve devreye alma süreci devam eden uydunun, 6 ayda 1000’den fazla kare ve şerit şeklinde test görüntüsü çektiği kaydedildi.

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