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Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, dolar/TL endeksinin 3.50 değil, 2.50 TL olması gerektiğini savundu.

17.06.2017 - 08:27
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Goldman Sachs: Türk lirası gerçek değerinin çok altında

Gazete Habertürk'ün haberine göre bankanın raporunda, dolardaki son düşüşe rağmen Türk Lirası’nın hâlâ gerçek değerinin en çok altındaki gelişen ülke para birimi olduğuna vurgu yapılıyor. Bankanın ölçümlerine göre dolar/TL’nin adil değeri, şu anki mevcut seviyeler olan 3.50 değil, 2.50 TL.

"TL'Yİ DENEME ZAMANI"

Bankanın “TL’yi deneme zamanı mı?” başlıklı değerlendirmesinde, “İyi carry trade getirisiyle TL gelişen piyasalarda öne çıkmak için en ilgi çekici aday. ABD faizlerine yüksek bağlılığı ve önümüzdeki çeyrek dönemde ABD’de daha gevşek parasal koşulların oluşacağı beklentisi de bunu destekliyor” yorumunda bulunuldu.

DOLAR 3 KURUŞ DALGALANDI

Öte yandan ABD Merkez Bankası FED’in bilanço küçültme kararı sonrası yükselen ve güne 3.5310 TL seviyelerinden başlayan dolar, öğleden sonra 3.51’in altına gevşedi. Hafta içinde 1 saniye de olsa 100 bin puanı gören Borsa İstanbul’da ise düşüş dün de sürdü. Endeks yüzde 0.58 düşüşle 98 bin 184 puandan kapandı.

"FAİZ ORANLARI 2020’DE NORMALLEŞEBİLİR"

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, FED’in son 7 ayda üç kez faiz artışı yaptığına dikkati çekerek, normalleşmenin finansal piyasaların beklentisinden daha hızlı öngörüldüğünü belirtti. Açıklamada, FED Başkanı Janet Yellen’in açıklamalarına işaret edilerek, “Faiz oranlarının 2020’de yüzde 3.5 oranında normalleşmesini, 10 yıllık tahvil getirilerinin de yüzde 4’ün üzerine yükselmesini bekliyoruz” denildi. ABD’deki son enflasyon verilerinin beklenenden daha düşük gelmesine karşın FED’in normalleşme süreciyle ilgili daha rahat davranmaya başladığı kaydedildi.

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