Google android kullanıcılarını takip ediyor

Bir sosyal medya iddiası olarak ortaya çıkan bu gelişme şirket görevlileri tarafından kabul edildi.Google'ın tüm Android cihaz sahiplerinin konum bilgilerini takip ettiği ve topladığı ortaya çıktı.





GOOGLE'DEN AÇIKLAMA

Quartz'ın araştırmasıyla ortaya çıkan bu ihlal, siteye açıklama yapan ancak adı açıklanmayan Google sözcüsü tarafından da doğrulandı.

Hiçbir müdahaleye rağmen engellenemeyen bu uygulama, can güvenliği gerekçesiyle ya da başka sebeplerle konum servislerinin kapatılması, cihaza SIM kart takılmaması ya da herhangi bir uygulama kullanılmaması bile Google'ın lokasyon bilgilerini ele geçirmesini önleyemiyor.

UYGULAMA SONLANDIRILACAK

Quartz'ın sorularını yanıtlayan ancak haberde adı belirtilmeyen Google sözcüsü, gizlilik beklentilerini ihlal eden uygulamanın 2017 yılının başında Android cihazlarda hayata geçirildiği belirtti.

"Ocak 2017'de mesaj dağıtım hızını ve performansını daha da artırmak için hücre kimliği kodlarını ek bir sinyal olarak kullanmaya başladık" diyen yetkili, bu bilgilerin depolanmayarak ilgili işlemin ardından derhal terk edildiğini savundu. Sözcü, Aralık 2017'deki yeni güncelleme ile uygulamaya son verileceğini ileri sürdü.

GİZLİLİK POLİTİKASI ONAY VERİYOR

Google'ın konum paylaşımını kapsayan gizlilik politikası bölümü, şirketin ilgili verileri toplayacağını bildirirken, lokasyon servisleri kapatıldığında cihazdan veri alınıp alınmayacağına ise değinmiyor.

Kişilerin rızaları olmadan elde edilen konum verilerinin Google tarafından gizli servisler ile paylaşıp paylaşılmadığı ya da casus yazılımlar aracılığıyla bu bilgilerin üçüncü tarafların eline geçip geçmediği henüz bilinmiyor.