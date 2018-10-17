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Google Android’de değişikliğe gidiyor

Google, Android işletim sistemi nedeniyle AB'den tekrar para cezası almamak için uygulamalarını kullanacak mobil cihaz üreticilerinden lisans ücreti alacak.

AA | 17.10.2018 - 04:41..
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Google'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, yaptığı yazılı açıklamada, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB'nin kestiği 4,3 milyar avro para cezasının tekrarlamaması için AB Komisyonuna çözüm önerilerinin sunulduğunu kaydetti.

Google'ın Android işletim sistemi kullanan akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihaz üreticileriyle yaptığı anlaşmaları güncellediğini belirten Lockheimer, Samsung, Huawei gibi üreticilerin Android'le uyumlu olmayan cihaz üretmelerine imkan tanındığını bildirdi.

Lockheimer, Android işletim sistemi kullanacak mobil cihaz üreticilerinin Google'ın arama motoru, harita ve e-posta gibi çeşitli uygulamaları için lisans ücreti ödeyeceklerini ifade ederek, söz konusu değişikliklerin 29 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini, bunun Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki bütün yeni akıllı telefon ve tabletleri kapsayacağını aktardı.

AB'NİN ANDROİD CEZASI

AB, 2016'da Google'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmekle ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı.

Suçlama, Google'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

AB Komisyonu, temmuz ayında Google'ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,3 milyar avroluk rekor seviyede para cezası kararı almıştı.

Google, geçen hafta rekabet yasalarına uymadığı gerekçesiyle Brüksel'in verdiği 4,3 milyar avro para cezasını AB'nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkemede temyize götürmüştü.

Dünyanın en fazla kullanılan akıllı telefon işletim sistemi Android, Google'ın pek çok uygulaması için önemli gelir kaynağı durumunda.

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