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Google Street View yanardağın içine daldı

Google'ın her yere giren Street View uygulaması, şimdi de dev bir yanardağın içine girmeyi başardı.

21.03.2017 - 09:11
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Google Street View yanardağın içine daldı

Çarşamba gününden itibaren, Google Street View arka sokaklarda ve gidilmesi zor yerlerde panaromik fotoğraflar çekmeye başladı.

Google, blog'unda paylaştığı gönderide Google Street View'in ilk defa aktif bir volkana yaklaşarak yer seviyesinin altına indiğini de açıkladı.

MARUM KRETERİNİN 400 METRE DERİNİ

Fotoğraflar, Ambrym adasında bulunan Marum kraterinin 400 metre derininden geliyor.

Ambrym, Vanuatu ülkesini oluşturan 80 adacıktan bir tanesi ve Avustralya'nın kıyı çizgisinden 1,610 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Google Street View yanardağın içine daldı

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