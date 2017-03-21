Google Street View yanardağın içine daldı

Halkın önemli kesiminin ana dilinin Rusça olduğu Ukrayna’da, Ukrayna dilinin yaygınlaşması için yeni bir tasarı uygulanıyor.

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İstinye- Çubuklu arabalı vapur hattının ücreti belli oldu

Hizmete sunulan İstinye - Çubuklu arabalı vapur hattının otomobiller için 7, diğer araçlar ise 15 lira olarak belirlendi.